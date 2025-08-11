Kräftiges Lebenszeichen für Klimaschutz spornt an

Weg von Öl und Gas!

Angesagt ist weiters, dass das Burgenland die erforderlichen Maßnahmen zum Klimaschutz innerhalb der Landeskompetenz ergreifen will. Dieser Ankündigung sollte laut Wahlmüller rasch der längst überfällige, verbindliche Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen folgen. Deutlich mehr als ein Drittel der burgenländischen Haushalte heizt immer noch mit Öl und Gas, dazu kommen fossile Heizsysteme in Betrieben und im Gewerbe.