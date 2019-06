Austro-Wildwasser-Asse in Bratislava im Semifinale

„Es war ein solider Lauf“, resümierte Kuhnle. „Ich habe an zwei Stellen ein bisschen Zeit verloren, aber grundsätzlich kann man so ganz gut in einen Wettkampf starten. Das passt ganz gut.“ Wolffhardt bezeichnete die Kajak-Kurssetzung als ‘tricky‘: „Es sind überall so kleine Feinheiten, auf die man aufpassen muss bis zum letzten Tor.“