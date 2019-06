150 Tote für eine US-Drohne - für Trump zu viel

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Freitag einen Militärschlag gegen den Iran in letzter Sekunde abgesagt - nach eigenen Angaben wegen der befürchteten Opfer. Mit rund 150 Todesopfern habe das US-Militär gerechnet - das wäre im Vergleich zum Abschuss einer US-Drohne durch den Iran „unverhältnismäßig“ gewesen, teilte Trump am Freitag auf Twitter mit.