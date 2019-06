Trump blies Vergeltungsangriff gegen den Iran ab

Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran ist die Befürchtung groß, dass der Vorfall einen Krieg zwischen den beiden Ländern auslösen könnte. Ein Vergeltungsangriff von US-Präsident Donald Trump wurde am Donnerstag in letzter Sekunde abgeblasen - Flugzeuge und Schiffe waren bereits in Stellung gebracht, berichtet die „New York Times“. Der Iran soll via Oman eine Vorwarnung über die Offensive erhalten haben.