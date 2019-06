25 Prozent der Singles glauben an die Urlaubsliebe

Die große Liebe im Urlaub: Ober- und Niederösterreicher am romantischsten

Die Vorstellung, der großen Liebe im Urlaub zu begegnen, ist besonders in Ober- und Niederösterreich verbreitet. So ist ein Drittel der niederösterreichischen Singles dafür offen, dem potentiellen Traumpartner zu begegnen. Noch romantischer sind die Oberösterreicher: Ganze 38 Prozent glauben daran, ihre große Liebe während des Urlaubs zu treffen. Wiener Singles würden die Beziehung am ehesten mittels Telefon und Chat fortführen - während Singles aus der Steiermark die aufkommenden Gefühle am wenigsten zulassen würden.