Adios! Fünf Spieler auf Barcelonas Streichliste

So wird sich etwa Ansu Fati nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen. Der Jugendspieler der Katalanen war vergangenen Sommer nach England verliehen worden, wo ihm in der Premier League jedoch lediglich zwei Tore gelangen. Auch Sergino Dest wird kommende Saison wohl nicht mehr in La Liga zu sehen sein, allerdings ist PSV an einer Fixverpflichtung interessiert, heißt es.