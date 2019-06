Neue Beweise! Vettel-Strafe wird erneut geprüft

Im Verfahren um den aberkannten Formel-1-Sieg von Sebastian Vettel in Kanada hat der Weltverband (FIA) eine Anhörung für Freitag angesetzt. Ein Vertreter des Ferrari-Teams solle dann den Rennkommissaren in Le Castellet vor dem Grand Prix von Frankreich den Antrag auf eine Neubewertung des Vorfalls in Montreal am 9. Juni begründen, hieß es in der Vorladung vom Donnerstag.