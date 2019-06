Ex-Präsident Mursi im Kreis der Familie beigesetzt

Nur Familie zur Beerdigung zugelassen

Die im Islam vorgeschriebene rituelle Waschung habe vor Sonnenaufgang am Dienstag stattgefunden, sagte sein Verteidiger Abdel Moneim Abdel Maksoud der Deutschen Presse-Agentur. Der Trauergottesdienst fand demnach in der Moschee des Tora-Gefängnisses statt, in dem Mursi lange in Haft saß. Das rituelle Waschen und Einhüllen muss beim Tod von Muslimen so schnell wie möglich erfolgen. Nur zehn Familienmitglieder hätten an der Beerdigung im Osten Kairos teilnehmen dürfen, sagte Abdel Maksoud. Unter ihnen waren demnach Mursis Frau, seine drei Brüder sowie seine Tochter und seine vier Söhne. Die Beerdigung fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Mursi war lange Mitglied der inzwischen verbotenen Muslimbrüder.