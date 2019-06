SV Horn trennte sich von Trainer Kurt Jusits!

Der in der 2. Liga engagierte SV Horn hat sich von Trainer Kurt Jusits getrennt! Wie die Waldviertler am Montagabend bekannt gaben, wurde der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der in der Winterpause in Horn gekommene Jusits hatte seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen verlängert. Der Verein beendete die vergangene Saison in der 16er-Liga nur auf Rang 15.