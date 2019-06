Vizemeister LASK holt Offensiv-Allrounder Sabitzer

Der LASK verstärkt sich in der Offensive mit dem Allrounder Sabitzer - Thomas, nicht Marcel! Der 18-Jährige wechselt von Zweitligist Kapfenberg zum Vizemeister der Fußball-Bundesliga. Wie der LASK am Montag bekannt gab, unterschrieb Sabitzer einen Vertrag bis Sommer 2023. Für Kapfenberg hatte der Cousin von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der vergangenen Saison zwölf Tore in der 2. Liga erzielt.