Heer: Rückzug von Auslandsmissionen steht im Raum

Verteidigungsminister Thomas Starlinger droht aufgrund der budgetären Situation mit einem möglichen Rückzug des österreichischen Bundesheeres aus derzeitigen Auslandsmissionen. „Unter der derzeitigen Ressourcenlage werden wir nicht mehr in der Lage sein, das in diesem Ausmaß aufrechterhalten zu können“, sagte er am Montag beim EU-Verteidigungsministerrat in Luxemburg.