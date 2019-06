Kommando Mali: Mission Impossible ...

47 Grad und beißender Sand - im Glutofen Afrikas stehen 47 Österreicher derzeit als Ausbilder der malischen Armee im Einsatz. „Trainiert wird in voller Adjustierung“, schmunzelt Konrad S., drahtiger Oberstabswachtmeister aus Eisenkappl (Kärnten), „militärischer Alltag in Afrika eben.“ Als Reporter vor Ort komme auch ich in meiner engen Splitterschutzweste ins Schwitzen. Weniger wegen der Temperaturen, eher wegen der Erinnerung an eine Konvoifahrt vor vier Jahren.