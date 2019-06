Trauer um 15-jährigen Feuerwehrmann und Musiker

„Sein Vater, der auch Feuerwehrmann ist, hat mich in der Früh angerufen und mitgeteilt, dass der Clemens in der Nacht gestorben ist - das war ein Schock“, sagt Kommandant Mario Grabner. Der Feuerwehrchef und seine Kameraden zeigten sich am Samstag tief erschüttert vom Ableben des 15-jährigen Schülers. „Clemens war seit acht Jahren bei uns, er war Kommandant der Jugendgruppe und allseits beliebt“, so Grabner. Am Freitag habe der Jugendliche noch an der wöchentlichen Jugendübung teilgenommen, später sei er bei der Musikprobe gewesen. „Auf der Heimfahrt ist es dann offenbar passiert“, so der Feuerwehrchef.