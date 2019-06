58-Jähriger stirbt in Schubhaft-Einzelzelle

In der Nacht auf Mittwoch ist im Polizeianhaltezentrum an der Rossauer Lände in Wien ein 58-jähriger Ungar gestorben. Er saß dort in einer Einzelzelle in Schubhaft. Eine Obduktion wurde angeordnet. Laut Polizei war der Mann haftfähig. Er sei während seiner Anhaltung im PAZ medizinisch versorgt und von einem Amtsarzt auf Haftfähigkeit überprüft worden.