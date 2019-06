„Wer friedlich demonstriert, hat kein Problem!“

Seit zwei Videos aus Wien kochen die Emotionen hoch. Geht unsere Polizei mit Demonstranten zu hart um? Darüber diskutierte am Mittwochabend eine Expertenrunde mit Moderatorin Katia Wagner auf krone.at. Hermann Greylinger, stellvertretender Vorsitzender der Polizeigewerkschaft FSG, hat eine klare Meinung: „Wenn ich friedlich demonstriere, dann gibt es auch keine Probleme.“ In Richtung des Aktivisten Anselm Schindler, dessen Kopf bei einer jüngsten Demo in Wien beinahe unter dem Rad eines Dienstwagens gelandet wäre, sagte er allerdings auch solidarisch: „Klimaschutz ist wichtig. Viele Kollegen würden mit Ihnen marschieren.“ Die Highlights sehen Sie im Video oben, die vollständige Sendung können Sie hier nachsehen!