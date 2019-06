Kopf unter Polizeiauto: Protokoll des Aktivisten

Wie seinem Facebook-Profil zu entnehmen ist, war Schindler bereits am 29. Mai von München nach Wien gereist. Am Donnerstag hielt er beim „4. Klimacamp bei Wien“ einen Vortrag über Naturzerstörung sowie Ökologie in Kurdistan und bewarb die Kampagne „Make Rojava Green Again“. Am Freitag nahm der Aktivist dann an der Klimademo teil und postete laufend die Geschehnisse auf Facebook. „Die Räumung der Aspernbrücke hat begonnen“, schrieb er um 15.52 Uhr.