„Die Unschuldsvermutung gilt auch für Polizisten“

Nach den schweren Vorwürfen gegenüber der Wiener Polizei im Zuge einer Klima-Demonstration am vergangenen Freitag bezog die Exekutive am Dienstag Stellung. „Die teils absurden Anschuldigungen gegen die Wiener Polizei, die in diversen sozialen Netzwerken kursieren, werden aufs Schärfste zurückgewiesen“, heißt es aus der Pressestelle der Polizei in einem Statement am Dienstag.