Sardinien: Heuschrecken zerstörten 2000 ha Land

Mega-Marienkäferschwarm in Kalifornien

Geschwärmt wird derzeit nicht nur auf Sardinien, sondern auch in Kalifornien, wo sich Milliarden Marienkäfer in einer Wolke versammelten. Wisssenschafter zufolge dehnt sich der Schwarm sowohl in seiner Länge als auch in seiner Breite über rund 130 Kilometer aus.