Tipps für strahlend-vitale, natürlich gesunde Haut

Die Haut, in der wir leben

Ein erstaunliches Organ, das uns ergibt, an manchen Stellen dünner als ein Blatt Papier. Am Augenlid nur 0,03 Millimeter dick kann sie an der Fußsohle hundertmal stärker sein. Sie bietet uns Schutz, produziert Hormone und dient unserem Körper als Klimaanlage - und sie ist Spiegel der Seele - denn ein Blick ins Gesicht unseres Gegenübers verrät sehr schnell, wie es uns wirklich geht: „Wenn wir uns erschrecken, wird sie blass, schämen wir uns, schimmert sie rötlich und bei Stress lässt unsere Haut Pickel sprießen ... Unsere äußere Hülle verrät gnadenlos, wie es in unserem Inneren aussieht. Eine glatte und ebenmäßige Haut signalisiert Gesundheit - und das finden wir begehrenswert“, so Michaela Axt-Gadermann.