Stau am Everest: „Eitelkeit steht im Vordergrund“

Kurze Wetterfenster sorgen für Gefahr

Gefährlich wird es besonders dann, wenn zu viele Menschen in zu kurzer Zeit auf den Gipfel wollen. Das Wetterfenster ist meist kurz und stellt sich teils erst spät im Frühjahr ein. 1978 stand Schauer bereits am 3. Mai am Gipfel, 1996 war es erst am 23. Mai der Fall. In diesem Jahr kamen mehr als 30 Bergsteiger nach einem Wetterumschwung ums Leben. Schauer half mit, den Amerikaner Beck Weathers ins Lager zu retten.