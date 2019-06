Vom Pokerspieler zu E-Sports-Chef

In meiner Zeit als Schüler und Student war ich selbst aktiver E-Sportler. Ich habe viel (aber erfolglos) „Counter Strike 1.6“ gespielt und bin anschließend auf das Fußballspiel „Pro Evolution Soccer“ umgestiegen, in dem ich es in die Top10 in Deutschland geschafft habe. Ich konnte so erste E-Sport Luft schnappen, bin deutschlandweit auf Turniere gefahren und habe für zwei professionelle E-Sport Teams gespielt, die uns Spieler immerhin mit Hardware und Reisekostenerstattung unterstützt haben. Nachdem ich mit Poker begonnen habe, hat sich das Zocken bei mir auf ein paar Fifa-Spiele mit Freunden beschränkt. Nachdem ich zwei Jahre professionell Poker gespielt habe, in denen ich sehr viel gereist bin und auf der ganzen Welt Turniere gespielt habe, habe ich etwas den Reiz am Pokerspiel verloren. Deswegen habe ich mich entschieden, nach Wien zu ziehen und meine Zeit wieder etwas anderem zu widmen. Die E-Sport Welt hat mich mein Leben lang begleitet und fasziniert und ich hatte schon lange den Plan, irgendwann wieder in den Bereich zurück zu kehren.