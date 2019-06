Bluttat geschah kurz vor Rauswurf aus Wohnung

Tagelang neben Leichnam gelebt

Am Donnerstag waren weitere erschütternde Details rund um den Mord ohne Leiche bekannt geworden. So hatten die beiden mutmaßlichen Täter offenbar zwei Tage lang neben dem Leichnam gelebt, neben dem Toten sogar Sex gehabt. Erst rund 48 Stunden nach der Tat brachten sie den toten 43-Jährigen zum Müllcontainer und legten ihn darin ab - in dem Wissen, dass die MA 48 noch am selben Tag die Behälter leeren würde.