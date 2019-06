Mord ohne Leiche: „Haben Behörden gewarnt“

„Wussten, dass irgendwann etwas Schreckliches passiert

Wenn sie zum Beispiel völlig zugedröhnt und besoffen unter dem Eingangsbogen lag. Oder Bewohner anpöbelte und attackierte. Oder aus sämtlichen Lokalen in der Thaliastraße flog. „Wir haben die Behörden immer wieder gewarnt“, erklärt Lotte Lehner. „Wir wussten, dass irgendwann etwas Schreckliches passiert.“ Und so kam es dann auch. Das Paar soll am Montag vergangene Woche einen 43-Jährigen mit Schraubenziehern und einem Hammer totgemeißelt haben – erst nach zwei Tagen warfen sie die Leiche mit den schweren Kopfwunden in den Mist.