120 Gramm Marihuana in Flüchtlingsheim gefunden

Die Polizei ging einem Hinweis auf Suchtmittelverkauf in einer Flüchtlingsunterkunft in der Elisabeth-Vorstadt nach - und das mit Erfolg. Am Mittwochnachmittag fanden sie im Zimmer eines 18-jährigen Afghanen 120 Gramm Marihuana. Der junge Mann und ein Landsmann sind geständig.