Bulls nach Sieg in Gmunden zum 7. Mal Meister

Auf jeden Fall weitermachen will Tilo Klette. Ob das bei Gmunden sein wird, ist für den Routinier noch offen. „So möchte ich nicht abtreten. Ich bin mir schuldig, dass ich über eine ganze Saison beweise, was in mir drinnen ist. Ob es das für die Swans ist, darüber müssen wir uns noch unterhalten.“ Klette trauerte zudem einem seiner Meinung nach möglichen Sieg nach: „Heute haben wir alles gegeben. Vom ersten Spiel an hätten wir so zusammen auftreten müssen.“