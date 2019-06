Transfer fix! Kühbauer erhält seinen Wunschspieler

Wie Rapid am Dienstag vermeldete, absolvierte Schick bereits alle sportmedizinischen Tests. Er wird am 20. Juni mit dem Team in die Vorbereitung auf die kommende Saison starten. Trainer Dietmar Kühbauer kennt der Profi aus seiner Zeit bei der Admira (2012 bis 2014). Danach spielte Schick noch für seinen Jugendklub Sturm Graz in der Bundesliga. Bei den Young Boys absolvierte er insgesamt 106 Pflichtspiel-Einsätze (9 Tore).