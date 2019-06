Einbrecher im Lavanttal noch immer auf Flucht

Noch immer flüchtig sind zwei Einbrecher, die in der Nacht auf Dienstag mit einem dritten Mann einen Zigarettenautomaten bei einem Supermarkt in St. Stefan/Lavanttal aufbrechen wollten. Bisher konnte nur ihr Komplize - ein 30-jähriger Georgier - gefasst werden. Er wurde wenige Stunden nach der Tat in Wolfsberg aufgegriffen. Doch, wo sind die anderen beiden? Die Polizei bittet um Hinweise.