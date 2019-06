Wiesberger verpasst US-Open-Quali im Stechen

Erst im finalen Stechen gegen den Italiener Renato Paratore hat Golf-Profi Bernd Wiesberger am Montagabend die Qualifikation für die US Open verpasst. Gemeinsam mit vier anderen Spielern hatte er sich nach zwei Runden Rang 14 geteilt, so viele Plätze waren zu vergeben. Keine Chance hatte Matthias Schwab, der zweite Österreicher im Feld. Er beendete den Bewerb als 42.