Tänak siegt in Portugal - Ogier in WM knapp voran

„Das war mein schwierigster Sieg“, sagte Tänak. In der WM führt Ogier noch mit zwei Punkten vor Tänak und zehn vor Neuville. Die Briten Kris Meeke/Sebastien Marshall (Toyota) fielen erst in der drittletzten Sonderprüfung von Rang zwei auf drei zurück und in der vorletzten aus, womit Ogier noch aufs Podest kletterte. Der nächste WM-Lauf findet mit der Rallye in Italien vom 13. bis 16. Juni statt.