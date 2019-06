MotoGP-Krimi geht an Petrucci - Rossi mit Crash

Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci hat beim Heimrennen in Mugello erstmals zugeschlagen. Der Italiener feierte am Sonntag seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse, er setzte sich 0,043 Sekunden vor dem Spanier Marc Marquez durch. Hinter dem WM-Titelverteidiger landete mit Andrea Dovizioso ein weiterer italienischer Ducati-Fahrer auf dem Podest. Valentino Rossi kam zu Sturz und schied aus.