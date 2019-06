Rapid: Mit Wut im Bauch - aber nicht kopflos!

Mit dem 5:0 in Kufstein ging am 20. Juli 2018 Rapids Hochschaubahn-Fahrt durch die längste Saison der Klub-Geschichte los. Jedoch mehr bergab. Obwohl man in der Europa League überwinterte, im Cup das Finale erreichte. Aber gegen Salzburg mit 0:2 verlor. So überschatteten die Liga-Turbulenzen (Trainer- und Sportchef-Wechsel) alles.