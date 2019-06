„Ibiza-Video“: Justiz ermittelt nun gegen Gudenus

Video-Produzenten wegen „Täuschung“ im Visier der Justiz

Was die Produzenten des „Ibiza-Videos“ betrifft, hat die Staatsanwaltschaft Wien derzeit drei Verdächtige im Visier: den österreichischen Sicherheitsmann Julian H., der maßgeblich an der Planung und Umsetzung der „Operation Ibiza“ beteiligt gewesen sein soll, zudem einen Österreicher mit bosnischen Wurzeln und Lebensmittelpunkt in Salzburg sowie einen ebenfalls dort wohnhaften bosnischen Staatsbürger.