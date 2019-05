Flossen Parteispenden über FPÖ-nahen Verein?

Insgesamt 382.000 Euro an Spenden lukriert

Braun dementiert am Montag, dass der Verein ein FPÖ-Spendenvehikel sei und man Gelder an die FPÖ weitergeleitet habe. Er bestätigte aber gegenüber der APA, dass „Austria in Motion“ seit 2015 Spenden in der Höhe von 382.000 Euro eingenommen hat. Ein Weiterleiten an die Freiheitliche Partei sei aber nie geplant gewesen und der Großteil des Geldes sei ohnehin noch da. Man habe aber keinerlei Zuschüsse von den im „Ibiza-Video“ genannten Personen - etwa dem Waffenfabrikanten Gaston Glock oder dem Immobilieninvestor René Benko - oder deren Gesellschaften erhalten. Auch Spenden, Sponsorings oder sonstige Zuwendungen an politische Parteien oder deren Vorfeldorganisationen habe es nicht gegeben, so der Unternehmer.