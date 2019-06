Ronivaldo zum besten Spieler der 2. Liga gewählt!

In der neu geschaffenen Trainer-Kategorie gewann Thomas Silberberger von der WSG Wattens. Er ist seit Sommer 2013 Trainer der Wattener, führte diese von der Regionalliga in die zweithöchste Spielklasse und kann mit der WSG am Samstag in Horn aus eigener Kraft den Aufstieg in die Bundesliga fixieren. Hinter Silberberger reihte sich Kurt Russ (Kapfenberg) noch vor Gernot Plassnegger (Lustenau), Gerald Baumgartner (Ried) und Ferdinand Feldhofer (SV Lafnitz) als zweitplatzierter Coach ein.