Weißhaidinger hat Final-Platz fix in der Tasche

Auch rechnerisch ist Weißhaidinger damit vor den Meetings in Rabat am 16. Juni und in London am 20./21. Juli nicht mehr vom Platz an der Sonne, sprich: Finale in Brüssel, zu verdrängen. Die hinter ihm liegenden Diskuswerfer nehmen sich gegenseitig noch die Punkte weg, sodass Luki in jedem Fall unter den ersten Acht fürs Finale bleibt. Im Vorjahr hatte Weißhaidinger als erster Österreicher ein Finale der Diamond League erreicht, da hatte er Platz fünf belegt.