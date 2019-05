Maibaum-„Krone“ 2019 geht an Rauris

Maiers Nummer eins hatte auch im Online-Voting die meisten Stimmen gesammelt. „Wenn wir uns ehrlich sind, ist der Rauriser Maibaum schon sehr perfekt“, sagte Maier. „Da passt einfach alles“, schlossen sich die anderen an. Für Grubinger machte es die Mischung aus: „Proportion, Holz, Höhe und Schmuck. Da darf es nicht zu viel oder zu wenig sein. Die stimmige Eleganz ist entscheidend. Die Rauriser haben das am besten umgesetzt.“ Damit stand der Sieger einstimmig fest: Die Maibaum-Krone und 1000 Liter Stiegl-Bier gehen an die Kameradschaft und Landjugend Rauris.