„Hätte gerne einiges noch auf Schiene gebracht“

Strache-Rücktritt: „Er hat mir leidgetan“

Über das brisante Ibiza-Video ihres Förderers Strache sei sie „wie alle schockiert“ gewesen, so Kneissl. Dennoch habe sie sich bei seiner Rücktrittsankündigung am Samstag vor einer Woche an seine Seite gestellt. „Ich bin als Mensch dort gestanden. Ich habe gefunden, das gehört sich so. Er hat mir leidgetan. Er hat ja selbst gesagt, dass es die größte Dummheit seines Lebens war. Aber wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“