Europäische Rabbiner fordern jüdisches Emoji

„Manchmal fühlen wir uns mehr wie Fremdkörper in Europa“, beklagte Gronich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Rabbiner schlagen ein Emoji mit Kippa vor, ein Emoji mit Kopfbedeckung für jüdische Frauen und ein Torabuch-Symbol. „Auf diesem Weg wird die jüdische Religion auch ein Teil des täglichen Austausches unter Nutzern“, schreiben die Rabbiner in einem Brief an Unicode.