BMW Garmisch 2002ti: Zurück aus der Zukunft

Den Concorso d’Eleganza Villa d’Este in Cernobbio am Comer See nutzt BMW wie jedes Jahr dazu, Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft zu schlagen. Im Fall des Konzeptautos Garmisch 2200ti liegt diese Zukunft allerdings schon fast 50 Jahre zurück. Tatsächlich handelt es sich um das Remake einer Bertone-Studie aus der Feder des Altmeisters Marcello Gandini, die 1970 auf dem Genfer Autosalon Premiere feierte. Gandini? Er verantwortete Ikonen wie den Lamborghini Miura oder Lancia Stratos. Über den Verbleib seines Garmisch-Konzepts herrscht Unklarheit. Doch BMWs Chefdesigner Adrian van Hooydonk war von Bildern des Beaus derart fasziniert, dass er den Neubau der historischen Studie angestoßen hat.