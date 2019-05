„Octogeddon“: Tintenfisch terrorisiert die Welt!

Dass seinesgleichen vom Menschen gern zu Sushi verarbeitet wird, bringt einen Mutanten-Tintenfisch in „Octogeddon“ zur Weißglut. In dem abgedrehten neuen Spiel der „Plants vs. Zombies“-Macher für die Nintendo Switch nimmt das Tentakeltier Rache, fusioniert mit allerlei anderen Tieren und nimmt in seiner Wut die ganze Welt auseinander. Im Trailer wird das Actionspiel näher vorgestellt.