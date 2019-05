Kanada & Finnland spielen in Bratislava um WM-Gold

Kanada und Finnland spielen am Sonntagabend in Bratislava um die Gold-Medaille der 83. Eishockey-WM! Nachdem sich die Finnen am Samstagnachmittag mit 1:0 gegen Topfavorit und Olympiasieger Russland durchgesetzt hatten, feierten die Kanadier im zweiten Halbfinale am Abend in der Ondrej-Nepela-Arena einen klaren 5:1-Sieg über Tschechien.