Nur noch ein Sieg fehlt: Toronto vor erstem Finale

Den Toronto Raptors fehlt nur noch ein Sieg zum erstmaligen Einzug ins Finale der National Basketball Association (NBA). Mit einem 105:99-Sieg bei den Milwaukee Bucks stellte der kanadische NBA-Club auf 3:2 in der „best of seven“-Serie, deren Gewinner auf Titelverteidiger Golden State Warriors trifft. Das sechste Spiel findet in der Nacht auf Sonntag in Toronto statt.