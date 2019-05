Gefährlichster Laptop der Welt wird versteigert

„The Persistance of Chaos“ - die Beständigkeit des Chaos - nennt der Pekinger Künstler Guo o Dong seine Installation, die jetzt in den USA unter den Hammer kommt. Dahinter verbirgt sich ein elf Jahre altes Samsung-Notebook, das mithilfe der New Yorker Internetsicherheitsexperten von Deep Instinct mit sechs der gefährlichsten Computerschädlinge infiziert wurde, darunter die Ransomware WannaCry, der im Jahr 2000 veröffentlichte Wurm ILoveYou, der binnen zwei Wochen 50 Millionen Rechner - auch bei der CIA und im Pentagon - heimsuchte und MyDoom, der bis dato am schnellsten und am weitesten verbreitete Computerwurm. In Summe sollen sie weltweit Schäden in Höhe von 95 Milliarden Dollar verursacht haben.