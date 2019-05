Bryan Adams kommt am 8. November nach Klagenfurt!

Bryan Adams, einer der meist gefeierten Sänger und Songwriter, ist bekannt für seine Hits wie „(Everything I Do) I Do It For You“ oder „Summer of ’69“. Der mit dem Grammy ausgezeichnete Künstler hat in über 40 Ländern mit einer Reihe von Nr. 1 Hits Erfolge erzielt und weltweit über 65 Millionen Platten verkauft.