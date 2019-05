Alonso verpasste Qualifikation für Indy 500

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Qualifikation zum diesjährigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis verpasst. Nachdem er zunächst die Top 30 verfehlt hatte, schaffte es der Spanier am Sonntag unter den verbliebenen sechs Piloten auch nicht in die Top drei. Das wäre für eine Teilnahme an der 103. Auflage des Rennklassikers erforderlich gewesen.