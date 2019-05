Nach 0:8-Debakel geht´s jetzt ums Überleben!

Kein Kapital

Das Bemerkenswerte: Die Tschechen kassierten im ersten Abschnitt gleich vier 2-Minuten-Strafen, Österreich keine einzige! Das Bittere: Das Bader-Team schlug aus den Überzahl-Spielen kein Kapital, fand sogar 95 Sekunden lang eine 5:3-Überzahl vor: Ein Torschuss von Zwerger, den Goalie Francouz spektakulär parierte (19.), blieb die einzige Ausbeute. Mit bloß fünf Torschüssen (gar nur einer in den ersten 14 Minuten) untermauerten Peter Schneider und Co. trotz viel Präsenz in der gegnerischen Zone einmal mehr ihre offensive Harmlosigkeit.