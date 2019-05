Rot-Blau im Burgenland jetzt „mehr als belastet“

Das politische Beben in Wien könnte zu einem Nachbeben im Burgenland führen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach am Samstag in Eisenstadt von einer „schwierigen Situation“, die die Koalition von SPÖ und FPÖ „natürlich mehr als belastet“. Doskozil schließt sogar ein Vorziehen des für 2020 geplanten Urnengangs im Burgenland nicht aus.