Umzug: Die Firma Melasan zieht nach Neumarkt

Startschuss für den neuen Standort des Unternehmens Melasan in Neumarkt am Wallersee. Im Gewerbegebiet Pfongau erfolgte der Spatenstich für einen 6.000 Quadratmeter großen Neubau der Salzburger Firma, die hier mit ihrer Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln und diätetischen Lebensmitteln sowie Verwaltung und Lager einziehen wird. In die neue Zentrale in Neumarkt werden rund acht Mio Euro investiert, das Gebäude soll im Frühjahr 2020 bezugsfertig sein.