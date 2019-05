Polizei-Kosten im Fußball: Bundesliga wehrt sich!

Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte jüngst in der „Krone“ eine EU-weite einheitliche Regelung für die Übernahme von Einsatzkosten bei Risikomatches durch die Vereine gefordert. „Die Vereine sind nicht nur innerhalb einer Sportstätte für Fans verantwortlich, sondern auch außerhalb“, meinte die Politikerin. Klaus Schneeberger, ÖVP-Klubobmann in Niederösterreich, hatte bereits Ende März erklärt, dass aufgrund zunehmender Einsätze von Beamten bei Großveranstaltungen, vor allem im Sportbereich, in anderen Bundesländern vermehrt Überstunden entstünden, die dazu führen könnten, dass Polizeibeamte ihren Regeldienst reduzieren müssten.