Deutscher (27) wurde von Hund ins Gesicht gebissen

Aus bisher unbekannter Ursache attackierte der American Stafford Rüde den Deutschen am Dienstag gegen 22.30 Uhr und biss ihm ins Gesicht. Der Mann erlitt großflächige Bissverletzungen. Er wurde durch den Notarzt an Ort und Stelle erstbehandelt und dann in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.